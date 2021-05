Basilicata. Emergenza Covid-19, aggiornamento del 7 maggio (dati 6 maggio): 120 positivi, 110 guariti, 2 deceduti

La task force regionale comunica che ieri, 6 maggio, sono stati processati 1.366 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 120, tutti relativi a residenti in Basilicata, sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 4 persone residenti ad Acerenza, 1 ad Aliano, 2 ad Avigliano, 4 a Balvano, 2 a Baragiano, 1 a Bernalda, 1 a Brindisi di Montagna, 1 a Cancellara, 1 a Castelluccio Inferiore, 1 a Castelluccio Superiore (in isolamento in Liguria), 6 a Ferrandina, 7 a Genzano di Lucania, 4 a Grassano, 1 a Guardia Perticara, 4 a Lagonegro, 1 a Lauria, 13 a Lavello, 2 a Marsicovetere (di cui 1 in isolamento in Lombardia), 6 a Matera, 1 a Miglionico, 1 a Moliterno, 3 a Montalbano Jonico, 2 a Montescaglioso, 3 a Muro Lucano, 4 a Nova Siri, 2 a Picerno, 2 a Pignola, 4 a Pisticci, 2 a Policoro, 13 a Potenza (di cui 1 in isolamento ad Anzi), 1 a Rionero in Vulture, 1 a Ripacandida, 3 a Rivello, 1 a Rotonda, 2 a Rotondella (di cui 1 in isolamento a Nova Siri), 3 a San Chirico Raparo, 2 a Satriano di Lucania, 2 a Scanzano Jonico, 2 a Spinoso, 1 a Stigliano, 1 a Tito, 2 a Venosa.

Nella stessa giornata sono decedute 2 persone, la prima residente a Matera, la seconda residente in Campania.

Le persone guarite sono 110, di cui 109 residenti in Basilicata: 4 residenti ad Avigliano, 8 a Balvano, 15 a Bella (di cui 4 in isolamento ad Atella), 1 a Castelluccio Inferiore, 1 a fardella (in isolamento a Policoro), 2 a Ferrandina, 1 a Filiano (in isolamento a Balvano), 1 a Garaguso, 3 a Grassano, 1 a Lavello, 20 a Matera, 12 a Melfi, 5 a Montalbano Jonico, 1 a Muro Lucano (in isolamento a Bella), 1 a Pisticci, 14 a Policoro, 1 a Potenza (in isolamento a Balvano), 7 a Rionero in Vulture, 1 a Rotonda, 1 a Ruvo del Monte, 3 a Sant’Arcangelo, 3 a Scanzano Jonico, 1 a Tricarico, 1 a Tursi, 1 a Vietri di Potenza (in isolamento a Balvano), 1 persona residente in Stato estero in isolamento a Matera.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.971, di cui 5.814 in isolamento domiciliare. Sono 17.688 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 525 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 157: a Potenza 34 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 32 in Pneumologia, 12 in Medicina d’urgenza, 13 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 33 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 17 in Pneumologia, 6 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 332.051 tamponi molecolari, di cui 304.684 sono risultati negativi, e sono state testate 192.334 persone.

In allegato il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.