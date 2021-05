MAURIZIO BOLOGNETTI: No ai discriminatori e ricattatori “Certificati Verdi”.

Venerdì 7 maggio, Maurizio Bolognetti darà vita a una nuova azione di disobbedienza

civile. Bolognetti, che è corrispondente di Radio Radicale e segretario dell’Associazione

Radicali Lucani, è in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 14 aprile per chiedere

verità “su 15 mesi di emergenza sanitaria fattasi emergenza democratica”. Ecco il

testo della lettera inviata al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Alla cortese attenzione del

Ministro Luciana Lamorgese

p.c.

Mario Draghi, Presidente del Consiglio

Roberto Speranza, Ministro della Salute

Questura di Potenza

Digos Potenza

Carabinieri Latronico

Gentile Ministro,

la presente solo per comunicarle che alle ore 15.00 di venerdì 7 maggio partirò da

Latronico (Basilicata) per recarmi a Padula (Campania). In base alle disposizioni

vigenti il mio viaggio risulta vietato. Mi limito a rappresentarle che non mi sposterò

per questioni di lavoro, necessità o salute. Mi recherò a Padula per visitare la

meravigliosa Certosa che lei di certo conosce.

Da cittadino, sottolineo da cittadino, intendo dar corpo a una nuova azione di

disobbedienza civile per contestare l’introduzione di provvedimenti odiosi e ricattatori,

discriminatori e privi di adeguate pezze d’appoggio scientifiche. Di certo tra questi

annovero l’art. 9 del cosiddetto “Decreto riaperture” che ha introdotto i “Certificati

verdi”.

Credo non serva sottolineare quanto il Governo ha pubblicato nelle faq in relazione

alle regioni collocate in fascia arancione.

Cordiali saluti.

Latronico, 4 maggio 2021

Maurizio Bolognetti

(in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 14 aprile per chiedere verità su 15

mesi di emergenza sanitaria fattasi emergenza democratica)