Stellantis, azienda comunica calendario fermate di maggio a Melfi

Si è concluso l’incontro in videoconferenza tra la direzione aziendale dello stabilimento Stellantis di Melfi e le Rsa di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf. L’azienda ha comunicato il calendario di lavoro del mese di maggio che prevede le seguenti fermate collettive sul terzo turno: dal 11 al 14 maggio si fermerà la squadra A; dal 19 al 21 maggio la squadra B; dal 26 al 28 maggio la squadra C. L’azienda ha sottolineato che tale necessità è dovuta agli effetti della complessiva situazione di mercato e alla mancanza dei semiconduttori a livello globale per tutti i costruttori automobilistici in Europa, America e Asia.

La direzione aziendale ha anche confermato i programmi produttivi del modello Jeep Compass e di tutti i modelli ibridi, mentre le motorizzazioni tradizionali di 500X e Renegade subiranno una flessione. Le organizzazioni sindacali hanno espresso in modo unitario il disappunto per la scelta adottata dall’azienda di concentrare la cassa integrazione solo sul terzo turno, senza tenere in considerazione le proposte fatte dai sindacati. Queste fermate, infatti, cosi formulate impattano fortemente sul salario dei lavoratori. Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf hanno chiesto infine che sia garantita la maturazione del rateo per tutti i lavoratori.

È quanto riportano in una nota Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf.



Correlati