Precisazione azienda Frutthera Growers “Presentazione brand fragola Matera” del 4 Maggio 2021 .

“La presentazione del brand “Fragola Matera®” nell’ambito della conferenza stampa del 4 Maggio 2021 organizzata a Matera ha rappresentato un momento di incontro con i giornalisti e la comunità”, ha precisato in una nota l’organizzazione di produttori Frutthera Growers che ha aggiunto: “Come già accaduto in passato per altre iniziative promozionali, le stesse saranno condivise e attuate con i livelli dipartimentali e istituzionali regionali che quando coinvolti non hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo”. E, infine: “Alla Regione Basilicata va la nostra gratitudine per quanto fatto e sicuramente farà. Precisiamo che l’appuntamento del 4 Maggio a Matera non prevedeva inviti alle istituzioni regionali e agli uffici perché il coinvolgimento avverrà nella seconda fase promozionale. Una collaborazione, quella con la Regione e i diversi uffici, che già nel recente passato, ha dato ottimi risultati. Ricordiamo a tal proposito anche l’iniziativa Fruit Logistica del 2020, l’ultima consentita prima delle restrizioni dovute alla pandemia. Anche in quel caso, come nel passato, la Regione ha offerto un contributo importantissimo e di valore indiscusso”.

Correlati