Le parole delle donne, il 6 maggio diretta streaming.

“Consigliere di Parità al lavoro per il lavoro femminile”, domani 6 maggio dalle 15.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook “Le parole delle donne” al link https://www.facebook.com/108524980796640/videos/278401787315310/Un momento di riflessione corale sul lavoro femminile e sull’impatto che lo stesso ha subito a seguito della pandemia. Nell’occasione saranno presentate best practice da parte delle Consigliere regionali di Parità che interverranno. Le conclusioni saranno affidate alla Consigliera nazionale di Parità, Francesca Bagni Cipriani. All’iniziativa parteciperanno, fra gli altri, l’Assessore regionale al Lavoro, Francesco Cupparo, la Presidente CRPO e tutti i rappresentanti delle parti sindacali e datoriali.

Correlati