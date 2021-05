KRIKKA REGGAE Milioni di prove Un brano dalle sonorità rap e pop ispirato alla storia di Klaudio Ndoja, emigrato albanese e ora campione del Brindisi Basket.

Una palla da basket salva un bambino nel mar Mediterraneo, in quella striscia d’acqua che separa l’Albania dalla Puglia. La stessa palla accompagna la vita di quel giovane emigrato – Klaudio Ndoja – nella sua nuova vita, portandolo in serie A, campione del Brindisi Basket. Questa è la storia che sta alla base del cortometraggio Klod, diretto da Giuseppe Marco Albano. L’opera audiovisiva è stata prodotta dall’Apulia Film Commission in collaborazione con la Mediterraneo Cinematografica nell’ambito del progetto CIRCE. I Krikka Reggae firmano la bonus track dell’Ep Klod, la colonna sonora del cortometraggio omonimo ispirata alla storia di Klaudio Ndoja. L’Ep è frutto della collaborazione tra il compositore e musicista siciliano Roberto Pellegrino con il regista lucano Giuseppe Marco Albano e raccoglie musiche originali composte per ricreare le atmosfere e gli stati d’animo di sofferenza, azione e riscatto del film, oltre ai contributi del rapper albanese Mr. Colla e Alea. All’interno dell’Ep è presente la bonus track “Milioni di prove” scritta ed eseguita dalla Krikka Reggae. «Il testo di Milioni di prove è la fotografia di una parte della vita del protagonista del corto, ma che può essere la stessa per tutti noi. La vita è un viaggio in cui noi, almeno all’inizio non possiamo decidere nulla, ma sono le milioni di prove a cui siamo sottoposti che ci formano e ci insegnano a percorrere strade impervie e pericolose che portano anche a grandi soddisfazioni…bisogna cadere in picchiata se vuoi imparare a volare!»Krikka Reggae La release è la prima della label Lukania Sound Digital

Etichetta: LSD Label

Release Ep: 7 maggio 2021

Radio date: 7 maggio 2021