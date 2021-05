Incidente stradale – SS. 658 Km 12+900 Pietragalla (Pz).

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel pomeriggio di ieri alle ore 18.05 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS. 658 al Km 12+900 nei pressi di San Nicola di Pietragalla (Pz). I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato un autocarro ribaltato su di un fianco carico di pasta confezionata. L’autista uscito da solo dall’autocarro è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Per raddrizzare l’autocarro è stato necessario l’intervento di due autogrù. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi. L’intervento si è concluso alle 23.50 circa. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autogrù per un totale di sette unità. La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario per le operazioni di soccorso e rilievi.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.

