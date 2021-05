Olio esausto: pubblicato il calendario per differenziarloPredisposti punti di raccolta in tutta la città

Promuovere il corretto smaltimento dell’olio vegetale e commestibile esausto, nell’intero territorio comunale. E’ quanto disposto dall’assessorato all’igiene urbana, guidato da Paolo Calculli con il supporto dell’azienda Raccolgo Srl, gestrice del servizio di smaltimento dei rifiuti. “Abbiamo approntato un ulteriore strumento – commenta l’assessore Calculli – per permettere ai cittadini di conferire gratuitamente e facilmente, una tipologia di rifiuto assai nocivo per l’ambiente. Un risultato essenziale per la tutela dell’ambiente al quale giungiamo grazie alle sollecitazioni ed all’impegno di tanti gravinesi, in campo per sottolineare l’importanza, di perfezionare il servizio anche in tal senso”. Per conferire la propria frazione domestica di olio esausto, l’utenza potrà recarsi presso uno specifico sito, attrezzato con un contenitore apposito installato su di un automezzo presidiato da un operatore, dalle ore 7 alle ore 12, come da calendario:

– 14 Maggio: via Villa Margherita;

– 11 Giugno: via Salsa (nei pressi del bar Paioli);

– 9 Luglio: via Guardialto (Case Rosa);

– 10 Settembre: Largo Giulianello;

– 8 Ottobre: piazza San Padre Pio;

– 12 Novembre: via Alfieri (parco San Felice);

– 10 Dicembre: piazza Pellicciari.

In ogni caso, sarà sempre possibile conferire l’olio usato presso il centro comunale di raccolta di contrada Graviglione, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8 alle ore 13, fatta eccezione per il Venerdì il cui orario di apertura è previsto dalle ore 16 alle ore 19.

Gravina in Puglia, 4 Maggio 2021

Comune di Gravina in Puglia