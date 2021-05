Carella (Femca Cisl): “Urgente un patto per la Basilicata”

Potenza, 4 maggio 2021 – “Migliorare le regole del patto di sito è un obiettivo importante, ma la vera sfida è costruire un patto per la Basilicata con il concorso di parti sociali, grandi gruppi e istituzioni”. È quanto sostiene il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella in riferimento al confronto in corso con Eni e Regione Basilicata. Per il sindacalista “è indispensabile sfruttare le royaties per abbassare i costi energetici delle aziende che investono, producono e creano lavoro in Basilicata. L’obiettivo è rendere la nostra regione attrattiva migliorando le infrastrutture e creando un fondo per aiutare le aziende in difficoltà e metterle nelle condizioni di innovare e migliorare. Questo è ciò di cui ha realmente bisogno il nostro territorio”. Carella ritiene inoltre che “la stragrande maggioranza delle aziende che operano negli indotti di Eni e Total dovrebbe applicare il contratto del comparto energia e petrolio per fare in modo che nei cambi d’appalto intervengano aziende con maggiori capacità economiche e in grado di offrire alle maestranze maggiori tutele normative e di sicurezza”, conclude il segretario della Femca Cisl.

USR Cisl Basilicata

Addetto stampa: Luigi Cannella