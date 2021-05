GALLERIA S.ROCCO FINALMENTE RITORNATA COMPLETAMENTE ILLUMINATA

PISTICCI. Finalmente la Galleria S.Rocco è tornata completamente illuminata.Per la soddisfazione soprattutto degli automobilisti che ogni giorno l’attraversano e che più volte ci avevano segnalato il non poco disagio nell’attraversamento, per lo spegnimento di diversi punti luce lungo a destra e sinistra di tutto il percorso dei circa 1400 metri che dalla via Cammarelle – S.Donato, raggiunge la zona di Pozzitelli e la Valle. A darci la notizia il nuovo Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale, ing. Rocco Di Leo che ha evidenziato le enormi difficoltà per la esecuzione dei lavori di ricambio delle numerose luci spente e non più funzionanti, a causa della impossibilità di chiudere a tempo il tunnel ed eseguire le opere in sicurezza. E ciò, dopo la chiusura al traffico della Provinciale che dalla zona Mattatoio, attraverso un cinquantina di tornanti, raggiunge la zona Ciampa di Cavallo in prossimità della uscita a valle della stessa struttura. Il tutto determinato dallo smottamento franoso dello scorso 29 settembre che indusse l’Amministrazione Provinciale, ad emettere provvedimento di urgenza di blocco del transito lungo lo stesso tracciato, considerato una vera e propria variante alla galleria per raggiungere la valle. Soddisfazione per la rimessa in pristino di tutta la illuminazione, è stata espressa dal primo cittadino Viviana Verri che si era impegnata per la risoluzione di una criticità che andava avanti da qualche mese e che riguardava la messa in sicurezza di un tunnel attraversato ogni giorno da centinaia di automobilisti. Dallo stesso ing. Di Leo, l’occasione per anticiparci nuovi importanti, prossimi lavori, relativi alla realizzazione di attraversamenti pedonali e manto di asfalto in diversi punti delle strade periferiche dell’abitato compresa la circonvallazione Cammarelle che da via Vespucci, attraverso circa un chilometro, raggiunge piazzale Giulio Cesare nella parte ovest dell’abitato. Proprio lungo questo tratto, nelle vicinanze e in direzione del Multipiano, più volte da parte nostra – ricordiamo – erano state segnalate fenditure trasversali e longitudinali sulla carreggiata, su cui intervenire con una certa urgenza. I lavori dovrebbero iniziare a breve.

MICHELE SELVAGGI