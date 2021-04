PUNTO VACCINALE A LAGONEGRO: RIUNIONE OPERATIVA, SI PARTE IL 5 MAGGIO

Si è svolta una riunione tecnica per garantire la più efficace operatività del Punto vaccinale a Lagonegro. Ne dà notizia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Francesco Piro.

La struttura da utilizzare per la campagna vaccinale è stata messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale della sindaca Maria Dilascio che ha testimoniato il massimo impegno nelle misure di contrasto a contagio e sarà attiva dal 5 maggio prossimo grazie alla collaborazione dell’Asp e del direttore Bochicchio, del Distretto Sanitario e del responsabile Daddola e del medico di Base Genovese. Si prevede di iniziare le vaccinazioni (astrazeneca) a cominciare dalla fascia d’età over 70 per poi continuare con le altre fasce d’età. A sostenere il lavoro del personale dell’Asp saranno presenti, su sollecitazione dell’assessore Francesco Fucci, i volontari della protezione civile “I Sirenesi” che consentiranno il regolare svolgimento delle operazioni vaccinali.

“Il Punto vaccinale di Lagonegro – è stato sostenuto nell’incontro – contribuirà all’accelerazione della campagna vaccinale secondo l’obiettivo ribadito dal Presidente Bardi e dall’assessore Leone, con il positivo traguardo di 200mila somministrazioni in Basilicata entro domenica prossima, in modo da accrescere la somministrazione del vaccino sui territori ed evitare che i cittadini debbano spostarsi dai comuni di residenza. Soprattutto per l’emergenza pandemica avviare iniziative che garantiscono prestazioni e servizi di prevenzione e cura a livello territoriale – afferma Piro – è una necessità a cui dare la più rapida risposta”.