AIF Basilicata Webinar Competenze Trasversali

Ho il piacere di comunicare il prossimo appuntamento webinar-zoom organizzato dalla Delegazione AIF Basilicata il

7 Maggio 2021 ore 17:30/19:30 – dal titolo

LE COMPETENZE TRASVERSALI NEL TERZO SETTORE: IL MODELLO LEVER-UP

Relatrice: Felicia D’ANNA – Project Manager CSV Basilicata

Sviluppare e valorizzare le competenze trasversali attraverso azioni di volontariato.Come Individuare queste Competenze? Che processo innescare? Come il volontariato può accrescere l’impiegabilità, la responsabilità sociale e la mobilità?

Durante l’incontro la Dott.ssa D’ANNA ci presenterà il Modello LeverUp per la valorizzazione delle competenze trasversaliacquisite in esperienze informali.Ogni Partecipante riceverà il Manuale Operativo per poter approfondire e utilizzare il materiale in esso contenuto.L’incontro è propedeutico per un secondo incontro che si svolgerà il 18 giugno.In allegato la locandina.

Iscrizione obbligatoria entro il 6 maggio inviando una mail: aifbasilicata@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi per condividere il risultato di un lungo e delicato lavoro.Cari Saluti



Marirosa Gioia – Presidente Delegazione AIF Basilicata