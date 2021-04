Verso Ostia vs CMB Matera, le parole di Giovanni Pulvirenti

Sabato 1 Maggio il Signor Prestito CMB Matera, a distanza di poco più di una settimana, sfida nuovamente il Lido Di Ostia di Angelini per un match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A di futsal. Le due squadre, questa volta, hanno obiettivi diversi: il CMB cerca la vittoria per ottenere un buon piazzamento nella griglia play off mentre l’Ostia è alla ricerca di punti importanti per evitare i play out. Mister Nitti recupera Neto ma non potrà contare su Isidoro, il centrale spagnolo deve scontare un turno di squalifica. La presentazione del match nelle parole del laterale classe 96’ Giovanni Pulvirenti.

“Siamo felici di aver calcato un palcoscenico così importante come quello delle Final Eight di Coppa Italia ma Rimini è ancora una ferita aperta, uscire ai rigori è stato un duro colpo. Dalla sconfitta dobbiamo riuscire ad avere la motivazione giusta per affrontare uniti ed affamati questo finale di stagione. Sabato sarà una gara molto difficile, conosciamo il valore dell’avversario, una squadra compatta e concreta. L’Ostia avrà sicuramente una motivazione in più, perché devono evitare i play out, ma anche noi possiamo ambire ad una posizione migliore ai play off, che pensiamo di meritare dopo una stagione piena di sacrifici”. – Sul bilancio di questa stagione – “personalmente la stagione è opportuno valutarla una volta conclusa, dato che arriveranno delle occasioni importanti da non farci scappare. Fino a questo momento possiamo ritenerci soddisfatti, sia per il valore mostrato in campo che per i risultati. Eravamo un gruppo di giocatori e siamo diventati una squadra con il lavoro ed il sacrificio”.

Appuntamento Sabato 1 Maggio, ore 18:00 Pala di Fiore, Ostia. La partita si disputerà a porte chiuse e sarà visibile in diretta sui canali social di PMGSport futsal.

—

🔗 www.cmbfutsalteam.it

💙 #forzacmb