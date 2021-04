LA COMUNITA’ DI TINCHI HA ACCOLTO IL NUOVO SACERDOTE DON FABIO VENA. IL SUO MESSAGGIO ALLA COMUNITA’

PISTICCI. Grande festa di popolo per accogliere il nuovo giovane sacerdote don Fabio Vena dopo la sua ordinazione da parte di Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, di sabato 24 aprile nella Cattedrale di Matera. Domenica 25 ha presieduto per la prima volta la celebrazione Eucaristica nella chiesa di Madonna del Carmine di Tinchi, la parrocchia che lo ha visto nascere, crescere, frequentare e servire da ministrante e avviare, dopo attenta riflessione, al sacerdozio. Una giornata tutta da ricordare per quella comunità, presente in massa nel tempio e fuori, nel pieno rispetto delle norme sanitarie come era già avvenuto quella sera dello scorso 7 settembre quando fu ordinato diacono dallo stesso arcivescovo che, guarda caso, una quarantina di anni fa, proprio lo stesso giorno era stato ordinato diacono nella sua Calabria. Nel suo discorso di ringraziamento il neo sacerdote, un po’ emozionato, si è così rivolto ai presenti : “ In questo giorno il mio cuore è anche colmo di gratitudine per come Dio in questi anni mi ha guidato, sostenuto e rafforzato nella risposta alla Sua chiamata, Per questo ringrazio tutti coloro che ne hanno mediato l’opera , soprattutto la mia famiglia che ha creduto in me, nel mio sogno che ora si è realizzato. Ringrazio il mio Vescovo Monsignor Caiazzo, che mi ha sempre sostenuto, la comunità parrocchiale di Tinchi che mi è stata sempre vicina pregando sempre per me e per le mie necessità spirituali e materiali. Ringrazio padre Lorenzo Marcucci mio ex parroco, modello ed esempio di vita sacerdotale. Un ringraziamento particolare al nuovo Parroco di Tinchi, don Antonio Lopatriello per l’attenzione e disponibilità dimostratami, inoltro ringrazio tutti i sacerdoti del territorio di Pisticci, il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, nel quale mi sono formato. Grazie ancora a tutti i seminaristi della diocesi e non, con i quali nel corso degli anni ho condiviso tempi e spazi. Grazie ai miei compagni di classe don Alberto, don Marco, don Vincenzo, don Flavio, don Alberto L, don Samuè. Ringrazio ancora tutte le comunità parrocchiali della Diocesi che mi hanno accolto per il tirocinio pastorale, la Parrocchia di S. Bernardino da Siena di Bernalda, la parrocchia S. Giovanni Battista di Matera, la comunità di Santa Maria della Croce di Ferrandina e infine la parrocchia di S. Agnese di Matera del Parroco don Michele Leone in cui ho svolto il Ministero diaconale e dove continuerò a svolgere il ministero sacerdotale come Vicario Parrocchiale. Ringrazio gli amici, ragazzi e giovani di Pisticci Tinchi e Marconia, gli alunni del Liceo Classico di Matera , il Sindaco di Pisticci Viviana Verri, l’Ordine Equestre di Santo Sepolcro di Gerusalemme. Alla Protezione della Vergine del Carmelo e di S.Giuseppe cui affido mio Ministero Sacerdotale”. Una grande, appassionata, significativa ovazione di gioia del popolo presente in chiesa, ha salutato le parole di don Fabio il nuovo chiamato e ben venuto nella Casa del Signore, con la sua grande responsabilità che lo attende..

MICHELE SELVAGGI