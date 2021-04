I CONSIGLIERI COMUNALI SERGIO ANNESE E ANTONELLA LIPPOLIS ADERISCONO A FORZA ITALIA E COSTITUISCONO IL GRUPPO CONSILIARE A PULSANO

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TARANTO

Cresce Forza Italia in provincia di Taranto: con l’adesione al partito dei consiglieri Sergio Annese e ed Antonella Lippolis, è stato costituito al Comune di Pulsano il Gruppo forzista.

“Do il benvenuto agli amici Sergio e Antonella nella grande famiglia di Forza Italia”, dichiara il coordinatore provinciale, Vito De Palma. “La loro scelta e la nascita del Gruppo Fi al Comune di Pulsano –aggiunge– conferma la bontà del nostro progetto politico che guarda, con grande determinazione, al rilancio del partito sul territorio. Ringrazio il commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, per l’attenzione che sta avendo per la provincia ionica e per sostenere con decisione il percorso proficuo che stiamo facendo. Già dai prossimi giorni, Fi a Pulsano si arricchirà di nuove e importanti adesioni di persone che hanno già manifestato di apprezzare il nuovo corso del partito promosso dal presidente Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani. Possiamo dire –conclude De Palma– di aver organizzato una squadra seria e credibile in grado di essere protagonista e vera interprete delle esigenze di tutta la terra di Taranto. ”.

“Ringraziamo tutti gli amici di Fi Taranto –dichiarano, invece, i consiglieri comunali Annese e Lippolis- per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato, in particolare Vito De Palma ed il suo vice vicario Massimiliano Di Cuia. Assicuriamo fin da ora la nostra disponibilità a profondere il massimo impegno sia nell’istituzione comunale sia sul territorio per concorrere alla crescita del partito, costruendo insieme una proposta politica che sarà, ne siamo certi, sempre più condivisa dai cittadini”.

Sergio Annese, inoltre, è il nuovo coordinatore cittadino di Pulsano, mentre Antonella Lippolis (già componente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Taranto) si occuperà di Turismo e Pari Opportunità nel coordinamento provinciale