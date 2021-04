BARI. Coppia di spacciatori. Trovati nuovamente con della cocaina.

Continuano senza sosta i servizi di prevenzione e repressione, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, contro il traffico di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Bari Japigia, la sera del 26 aprile, hanno tratto in arresto un 24enne, censurato, sorpreso in compagnia di una 21enne triggianese. La coppia, appartatasi in auto su viale Japigia, ha insospettito la pattuglia della Stazione Carabinieri che ha deciso di sottoporre a controllo i due giovani. All’atto del controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, sottoposte a sequestro unitamente a 410 € in contanti provento dell’illecita attività di spaccio, perpetrata con la connivenza della giovane, deferita in stato di libertà. Entrambi, inoltre, sono stati sanzionati per violazione della normativa emergenziale anti Covid – 19.

I due, peraltro, erano stati già “pizzicati” lo scorso marzo, nella medesima situazione, ma con esiti penali inversi, lei arrestata e lui deferito in stato di libertà.

Il 24enne, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la locale casa circondariale, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.

Comando Provinciale Carabinieri Bari