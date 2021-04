Zootecnia: Cia, è tempo di realizzare il distretto regionale per la sostenibilità

Nonostante il settore zootecnico sia strategico per l’economia nazionale e regionale, con un

fatturato di 40 miliardi di euro e 270 mila imprese coinvolte tra produzione e trasformazione, e

sebbene abbia compiuto enormi passi avanti sulla strada della sostenibilità, arrivando a pesare

appena il 5,2% sul totale delle emissioni di CO2 che si riversano sull’ambiente, deve ancora

difendersi da visioni allarmistiche e messaggi fuorvianti non suffragati dai dati che incidono

negativamente sulla filiera e sui consumatori. Gli allevatori, invece, sono pronti a cogliere la sfida

del Green Deal europeo: chiedono solo strumenti e risorse adeguate per affrontare la transizione

verde puntando su innovazione, ricerca e nuove tecnologie, con l’obiettivo di impattare sempre

meno sul clima, ma tutelando al contempo competitività, reddito e qualità. Questo il messaggio

chiave lanciato da Cia-Agricoltori nel corso del webinar “Allevamenti bovini e transizione

ecologica”, che si è tenuto in un’azienda specializzata proprio nell’allevamento di bovini

Tanti sono gli elementi che hanno concorso negli anni a rendere la zootecnia sempre

più sostenibile: dalla gestione degli allevamenti basata sul benessere animale alla riduzione

dell’uso di antibiotici; dai programmi di selezione genetica, con le nuove possibilità offerte dalla

genomica, all’alimentazione su misura e “di precisione”. Grazie all’aumento delle conoscenze

scientifiche, oggi è possibile definire con accuratezza i fabbisogni nutrizionali degli animali, con

l’effetto positivo di ridurre sia gli sprechi che le escrezioni di azoto -sottolinea Cia-. Sempre per

limitare l’impatto ambientale, la zootecnia sta adottando il modello di economia circolare: dal

campo al foraggio, dal foraggio all’alimentazione, dalle deiezioni animali ancora al campo, oppure

alla produzione di energia tramite impianti di biogas.

In questo contesto la Cia Basilicata ripropone la definizione del distretto regionale per la

sostenibilità e l’innovazione agro-alimentare, zootecnico e silvo-forestale. Si tratta di una struttura

che deve avere fra i principali compiti quello di intercettare i benefici delle bio-attività,

dell’economia verde e sostenibile, che in raccordo con la Regione Basilicata dovrà sovraintendere

alla banca/registro dei crediti ambientali e di carbonio, a tutti i processi di riconversione e bonifica

degli areali degradati, oltre che alla valorizzare le aree marginali con investimenti nel campo della

chimica verde e nelle produzioni no-food, certificando i processi produttivi virtuosi che dobbiamo

realizzare nell’ambito delle nuove politiche agricole dell’UE a partire dal New green deal passando

al Farm to fork e agli eco-schemi.

In relazione al settore zootecnico- evidenzia Cia – ritorna in modo preponderante il tema del

benessere animale e degli allevamenti sostenibili che chiede l’UE e ancor più i consumatori e le

famiglie Italiane. Di qui l’inderogabile dovere di ricostruire e ridefinire il piano zootecnico e

allevatoriale della Basilicata che deve rappresentare l’ulteriore strumento di pianificazione delle

attività agro-zootecniche. Tale strumento di programmazione produttiva deve essere finalizzato a

dare organicità alle politiche e ai progetti allevatoriali declinando in modo sistemico tematiche

quali quelle della filiera vacca-vitello, quella della suinicoltura e avi-caprina ripartendo dalla

genetica animale e passando alle razze autoctone e ai sistemi di approvvigionamento e

alimentazione. Uno strumento capace di declinare sia le esigenze produttive degli allevamenti

intensivi e semi-intensivi della Basilicata, sia quelli estensivi e allo stato brado, partendo dai dati

dell’attuale situazione: il patrimonio zootecnico della Basilicata conta circa 5.000 aziende ed un

patrimonio di oltre 600.000 capi, di cui 300.000 ovi-caprini, circa 100.000 capi bovini e il resto

ripartito fra il settore suinicolo, avicoltura e cunicolo e settori minori.

“La sfida green vogliamo giocarla da protagonisti -ha ribadito il presidente nazionale di Cia, Dino

Scanavino- continuando a migliorare la qualità e la sostenibilità dei nostri allevamenti grazie alle

nuove tecnologie, ma con una visione dell’agricoltura che tutela l’ambiente senza penalizzare la

produzione”. A tal fine, “bisogna identificare gli strumenti finanziari adeguati per sostenere

economicamente gli allevatori che avranno bisogno di nuovi investimenti, sia strutturali che

tecnologici, ad esempio per una migliore gestione e valorizzazione dei reflui zootecnici, così come

per la produzione di energie rinnovabili. In questo senso -ha concluso Scanavino- l’adozione di

incentivi e premialità agli allevatori per il sostegno agli investimenti nel settore, nell’ambito dei

piani dello sviluppo rurale e della nuova Pac, potrebbe essere molto efficace. Una spinta

necessaria affinché il settore zootecnico centri pienamente la sfida del Green Deal”.

