LE PROVINCE METTONO A DISPOSIZIONE LE PALESTRE SCOLASTICHE PER REALIZZARE I PUNTI VACCINALI

L’annunciato Open Day da parte del Presidente della Regione ed il potenziamento dei punti vaccinali, appare come una svolta nelle opportunità da mettere a disposizione dei cittadini lucani, sempre che venga mantenuto e rispettato il piano dei vaccini previsti per i prossimi mesi. “In questa direzione – hanno rilevato i Presidenti della Provincia di Potenza -, Rocco Guarino e di Matera, Piero Marrese – siamo pronti a fare la nostra parte mettendo a disposizione sui territori, le palestre annesse agli istituti scolastici di nostra proprietà , ribadendo e garantendo cosi una diffusa partecipazione dei cittadini alla campagna vaccinale, senza alcuna discriminazione territoriale e avvicinando i residenti ai luoghi individuati per la somministrazione. Si tratta di dare un segnale concreto che va oltre le singole intese tra Enti, ma è di fatto una naturale collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini come più volte abbiamo rappresentato al tavolo dell’Unità di crisi. Un segnale concreto che – sottolineano Guarino e Marrese – serve a favorire cosi la vaccinazione anche delle categorie maggiormente esposte (artigianali, commerciali, lavoratori autonomi etc..) che hanno sempre garantito i servizi essenziali ai cittadini lucani”.

Potenza, 28 Aprile 2021