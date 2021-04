CARIELLO: 900MILA EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI SCANZANO JONICO.

La Regione Basilicata ha confermato l’impegno per il finanziamento di 900mila euro già stanziati per la riqualificazione del lungomare di Lido Torre a Scanzano Jonico. Il finanziamento rientra nel PO FESR 2014-2020 Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficace delle risorse”. Si tratta quindi di una buona notizia per la nostra città che deve continuare a puntare in maniera decisa sullo sviluppo turistico, per essere sempre più attrattiva. L’intervento dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Correlati