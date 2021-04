Calvello: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di domani alle ore 07:00 del giorno 30-04-2021 salvo imprevisti. CALVELLO: Verifica funzionalità rete idrica della zona alta del centro abitato: Via San Nicola, Via Umberto, Via San Francesco, Via Riviera Trinità, Via Ferri, Via Portella sinistra e destra, Via Media Trinità, Via Roma e zone limitrofe

Acquedotto Lucano SPA