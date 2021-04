Basilicata: Emergenza Covid-19, aggiornamento del 28 aprile (dati 27 aprile). 191 positivi, 105 guariti, 6 deceduti

La task force regionale comunica che ieri, 27 aprile, sono stati processati 1.796 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 191 (e fra questi 187 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riguardano: 2 persone residenti ad Abriola, 2 ad Atella, 3 ad Avigliano, 1 a Balvano, 3 a barile, 6 a Bernalda, 1 a Brienza, 1 a Castelluccio Superiore, 5 a Corleto Perticara, 1 a Ferrandina, 1 a Filiano (in isolamento a Balvano), 1 a Grassano, 2 a Lauria, 9 a Lavello, 3 a Marsicovetere (di cui 1 in isolamento a Tramutola), 19 a Matera, 6 a Melfi, 4 a Miglionico, 9 a Montalbano Jonico, 1 a Muro Lucano, 1 a Palazzo San Gervasio, 1 a Picerno, 3 a Pietragalla, 1 a Pignola, 2 a Pisticci, 19 a Policoro, 13 a Potenza, 1 a Rapone, 35 a Rionero in Vulture (di cui 2 in isolamento a Melfi e 1 a Salandra), 3 a Ripacandida, 3 a Rotondella, 1 a Ruoti, 2 a Ruvo del Monte, 2 a Salandra, 8 a Sant’Arcangelo, 4 a Scanzano Jonico, 5 a Tito (di cui 2 in isolamento a Tramutola), 1 a Tolve, 1 a Tramutola, 1 a Venosa, 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Matera, 1 residente in Molise e lì in isolamento, 2 residenti in Puglia e lì in isolamento.

Le persone decedute sono 6, tutte residenti in Basilicata: 1 a Bella, 1 a Pisticci, 1 a Pomarico, 2 a Potenza, 1 a Vietri di Potenza.

Le persone guarite sono state 105, di cui 102 residenti in Basilicata: 4 persone residenti ad Atella, 6 ad Avigliano, 2 a Cancellara, 1 a Castelmezzano, 2 a Chiaromonte, 1 a Corleto Perticara, 4 a Episcopia, 1 a Fardella, 3 a Ferrandina, 2 a Filiano, 1 a Forenza, 4 a Francavilla in Sinni, 1 a Maratea, 10 a Matera, 2 a Miglionico, 1 a Montescaglioso, 14 a Picerno, 1 a Pisticci, 10 a Policoro, 1 a Pomarico, 2 a Potenza, 2 a Ruoti, 2 a Ruvo del Monte, 2 a San Costantino Albanese (di cui 1 in isolamento a Francavilla in Sinni), 1 a San Giorgio Lucano, 1 a Sasso di Castalda, 1 a Scanzano Jonico, 6 a Senise, 5 a Teana, 3 a Terranova del Pollino, 5 a Tolve; 2 persone residenti in Umbria e in isolamento ad Atella, 1 persona residente in Campania e lì in isolamento.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.897 (il numero dei casi attuali è ridotto di n. 2 unità per errata indicazione dei dati anagrafici relativi ad un unico soggetto di nazionalità estera, non residente, e domiciliato nel Comune di Moliterno), di cui 5.726 in isolamento domiciliare. Sono 16.642 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 509 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 171: a Potenza 35 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 30 in Pneumologia, 10 in Medicina d’urgenza, 16 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 34 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 17 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 320.474 tamponi molecolari, di cui 294.262 sono risultati negativi, e sono state testate 187.083 persone.

In allegato il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.