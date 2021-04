A scaffale i biscotti Dileo della linea Fattincasa prodotti con 100% grano italiano da filiera

Con l’accordo tra Dileo Pietro S.p.A. e Filiera Agricola Italiana assicurata la totale tracciabilità e sostenibilità dei biscotti

Matera, 27 aprile 2021 – Sono da oggi a scaffale con un packaging del tutto rinnovato eprodotti esclusivamente con 100% grano italiano, i biscotti della linea Fattincasa della Dileo Pietro S.p.A,azienda di Materaimpegnata nella produzione di prodotti da forno con origini risalenti al ‘600.

La linea dei Fattincasa, lanciati nel 1990, i primi senza olio di palma e già innovativi per l’impiego di ingredienti come crusca, farina di soia, riso e orzo, sono da oggi prodotti esclusivamente con 100% grano italiano tracciato, che assicura al consumatore finale un prodotto sostenibile ed etico in tutte le sue fasi di produzione. Inoltre, il nuovo packaging, con sfondo bianco e verde e il marchio FDAI – Firmato Dagli Agricoltori Italiani, rafforza il concetto di naturalità del prodotto.

Grazie all’accordo siglato con Filiera Agricola Italiana – la struttura di Coldiretti che valorizza i prodotti agricoli italiani – viene garantita la totale tracciabilità della filiera del grano, dal seme al prodotto finito, la sostenibilità ambientale e sociale dei metodi di produzione, l’equa retribuzione delle aziende agricole fornitrici e il rispetto della vocazione agricola dei territori. Inoltre, Dileo ha esteso la garanzia dell’italianità a tutti i principali ingredienti dei biscotti della linea Fattincasa, come latte uova e zucchero.

Filiera Agricola Italianarappresenta i produttori agricoli italiani appartenenti al sistema Coldiretti edè impegnata nel sostenere progetti di filiera in partnership con agricoltori, allevatori e industria per la valorizzazione di prodotti di qualità che derivino interamente da materie prime italiane nel rispetto delle tradizioni agricole locali.

L’accordo con Filiera Agricola Italiana rappresenta per Dileo un ulteriore passo in avanti nel proporre sul mercato prodotti sempre più sostenibili, naturali e di qualità. Con questo obiettivo, nel 2016 fu siglata la prima partnership con Coldiretti Basilicata che portò alla coltivazione di grano Bramante su circa 100 ettari del materano e alla nascita della prima filiera del ‘biscotto italiano’. A distanza di cinque anni, oggi tutto il grano tenero dei Fattincasa proviene da territori lucani, connotando un prodotto a filiera corta e dall’elevata impronta ambientale grazie alle tecniche di agricoltura conservativa, l’utilizzo razionale delle risorse idriche e l’impiego di concimi organici.

«Grazie a questo accordo – dichiara il presidente della Dileo Pietro S.p.A. Francesco Altieri – rafforziamo ancora una volta l’idea che un prodotto buono può essere anche etico e sostenibile. Condividiamo i valori di Filiera Agricola Italiana, perché crediamo che il rispetto del territorio e dei suoi principali attori, sia il punto di partenza per fare impresa in maniera riconoscibile, competitiva e sempre al passo con le esigenze del consumatore finale, ormai attento a tutto l’iter di realizzazione di un prodotto».

«L’incontro tra i produttori di grano associati alla Coldiretti Lucana, e la società Dileo – sostiene Aldo Mattia il Direttore Regionale di Coldiretti Basilicata – è stato un risultato positivo per tutti e due i settori produttivi, sia quello agricolo che quello industriale; un incontro che porterà valore aggiunto alle due categorie, con la consulenza operativa di Filiera Agricola Italiana che ha unito le parti con una sapiente azione sinergica. Questi primi risultati ci danno la forza per continuare e raddoppiare gli impegni futuri».

«Dileo è un produttore di qualità e un partner di eccellenza per Filiera Agricola Italiana – dichiara Stefano Albertazzi Direttore Generale di Filiera Agricola Italiana spa – attraverso il marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani garantiamo la trasparenza e la tracciabilità della filiera produttiva, sostenendo la qualità del vero prodotto agricolo italiano».

Con origini che affondano nel 1663 ad Altamura, la Dileo Pietro S.p.A. opera in uno stabilimento produttivo a Matera di circa 18.000 mq (su un’area totale di 100.000 mq) producendo e commercializzando una vasta gamma di prodotti da forno: biscotti tradizionali, dal basso contenuto calorico o biologici con importanti proprietà nutrizionali, a ridotto contenuto di grassi e senza zuccheri aggiunti. L’azienda ha ottenuto le certificazioni ISO 22000 – ISO 14001 – IFS che attestano la qualità dell’organizzazione; inoltre è stata una delle prime imprese del meridione ad aver ottenuto la BRC Global Standard Food, prestigiosa certificazione inglese di qualità, specifica del settore alimentare, nella categoria “A”, massimo riconoscimento ottenibile.

