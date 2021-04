Provincia di Potenza: approvazione del Bilancio di previsione GIOVEDI 29 APRILE

Il Bilancio di previsione 2021-2023 unitamente al Documento Unico di Programmazione dell’Ente Provincia, saranno posti all’approvazione del Consiglio Provinciale, GIOVEDI 29 APRILE alle ore 10,00 ed eventualmente il giorno dopo in seconda convocazione. L’assemblea provinciale, convocata dal suo Presidente Rocco Guarino, si svolgerà in presenza ed in videoconferenza mediante la piattaforma telematica sistema Zoom. Si tratta dunque di dare corso alle previsioni di bilancio ed all’attività dell’Ente che sarà proiettato nell’ottica di un utilizzo razionale delle risorse disponibili ed in prospettiva dettare la linea rispetto ad eventuali interventi che il PNRR definirà per gli Enti Locali nei prossimi mesi e per i prossimi anni. All’ordine del giorno figura anche l’approvazione del Piano di alienazione, valorizzazione e ricognizione dei beni immobili di proprietà dell’Ente relativamente al trienno 2021/2023. Per l’approvazione dei documenti contabili, non è necessario, stante le misure urgenti in materia di Covid19, il parere dell’Assemblea dei Sindaci.

