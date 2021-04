PROLIFERAZIONE CINGHIALI, IL SINDACO DI GINOSA VITO PARISI SCRIVE ALL’ASSESSORE PENTASSUGLIA

Il Sindaco di Ginosa Vito Parisi ha trasmesso nelle scorse ore una lettera all’Assessore Regionale Donato Pentassuglia per segnalare la proliferazione di colonie di cinghiali nelle aree boschive e pinetate nel territorio del Comune di Ginosa.

Il Primo Cittadino ha chiesto notizie in merito a determinazioni già assunte a riguardo o che si intendono mettere in atto al fine di fronteggiare questa diffusa problematica.

<<Sono diverse le segnalazioni accertate di tali presenze che pervengono da agricoltori locali e residenti in prossimità di specifiche aree – spiega Parisi nella missiva – la Coldiretti stima una quota raggiunta in Puglia di circa 250mila esemplari a seguito della ridotta attività venatoria per effetto dell’emergenza pandemica.

Ingenti purtroppo sono i danni alle colture, mentre aumentano i rischi per l’incolumità degli automobilisti per via degli attraversamenti stradali degli animali selvatici, che si stanno facendo sempre più frequenti. In special modo nei pressi delle aree pinetate di Marina di Ginosa. Con l’arrivo della stagione estiva, inoltre, il traffico veicolare è destinato ad aumentare>>.

L’Assessore Pentassuglia ha già informato per le vie brevi che la Regione è al lavoro su soluzioni idonee.

