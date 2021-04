Pow-Wow Fashion Tech Week: nasce in Basilicata il primo evento italiano dedicato alla moda e alle tecnologie applicate

Guè Pequeno, Defhouse, Spotify, Paul Cook, Marky Ramone, Shopify e tanti ospiti internazionali per l’edizione 2021

Nasce in Basilicata, a Potenza, Pow-Wow Fashion Tech Week, il primo summit italiano a respiro internazionale dedicato all’innovazione e alle tecnologie applicate al mondo del fashion, del beauty e del lifestyle.

Organizzato da Heroes S.r.l., la società potentina promotrice tra le altre di “Heroes, meet in Maratea” (goheroes.it), Pow-Wow Fashion Tech Week, che si terrà dal 18 al 20 maggio, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della Basilicata dimostrando quanto questa Regione sia una vera e propria fucina di talentuosi professionisti ideatori di eventi internazionali ed innovativi capaci di supportare ed incentivare collaborazioni di business e di carriera a tutti i talenti del territorio.

«Per noi le radici sono fondamentali ed è giusto valorizzare le eccellenze professionali regionali e locali. Il nostro territorio, infatti, rappresenta il quartier generale di tutti i progetti ambiziosi che speriamo valorizzino, attraverso apprezzabili risultati, serietà e forte senso di appartenenza. Abbiamo sempre creduto e investito nelle potenzialità di questa regione e crediamo fortemente di poter fare ancora tanto in futuro per essa», spiega Anastasia Esther Murano, Direttore Esecutivo dell’evento e Business Development Manager.

L’evento, che si terrà dal 18 al 20 maggio, sarà gratuito e permetterà, quindi, a tutti gli amanti del mondo del fashion e del digital, di partecipare tramite una semplice registrazione al sito web www.fashiontechweek.it.

In seguito alle restrizioni dovute alla diffusione dell’epidemia di COVID19, Pow-Wow Fashion Tech Week avrà luogo in modalità streaming garantendo un’esperienza coinvolgente e più reale possibile attraverso una fiera virtuale di ultima generazione che permetterà agli ospiti di partecipare – in modalità live ed interattiva attraverso la realizzazione di un proprio avatar – ad interviste esclusive, workshop, incontri, registrazioni e live unici con esperti di sostenibilità, tecnologia e digitale del settore provenienti da tutto il mondo.

Pow-Wow Fashion Tech Week, attraverso speech, workshop e panel riguardanti le applicazioni tecnologiche, la robotica, il wearable, l’intelligenza artificiale, la blockchain, l’innovazione di prodotto e processo, la sostenibilità ed il mondo digitale, si presenta come un appuntamento democratico che ha come mission quella di mostrare al pubblico quanto la moda possa migliorare il nostro modo di vivere e quanto sia essenziale per la creazione di nuove figure professionali.

Uno dei tre giorni dell’evento verrà dedicato alle nuove generazioni in cui saranno ospiti i ragazzi della Defhouse, la prima Concept House italiana che si trova a Milano che ospita ben otto giovanissimi tiktoker under 20 con lo scopo di generare engagement attraverso la realizzazione di prodotti di qualità e successo.

Inoltre, ci sarà spazio anche per la musica che vedrà come ospiti: Paul Cook storico batterista dei Sex Pistols, la band britannica più influente della storia del punk; e Marky Ramone, conosciuto come ex drummer della leggendaria band Ramones; Guè Pequeno, rapper italiano, tra i più influenti del Paese e punto di riferimento in assoluto nel suo genere.

Tre giorni, quindi, in cui verranno programmate interviste, mostre, sfilate e tanto networking scadenzato da un ricco calendario a cui parteciperanno altri ospiti di fama internazionale come: Anouk Wipprecht, tra le designer Fashiontech più conosciute al mondo; Diletta Livi, del fondo “Alchimia Investments”; Giorgia Asti, di Spotify Italia; Gina Gulberti, di Launchmetrics; Jenny Izaguirre, di Shopify; Kerry Murphy, Founder The Fabricant; Jordana Guimaraes, Founder di Fashinnovation New York, tra le realtà internazionali più rappresentative dell’ecosistema fashion tech; Ashley Watton, di FOREO; David Clementoni; Riccardo Schiavotto, co-founder Lanieri; Fabio Moioli, di Microsoft; Leonardo Ranieri, di Miroglio Group; Céline Delaugère, ex modella internazionale e oggi a capo di una startup che si occupa di intelligenza artificiale applicata alla moda; Jacopo Sebastio, di Velasca; Benedetta De Luca, modella e influencer.

Tra i tanti partner che stanno sostenendo l’iniziativa ci sono: The Sustainable Mag; Associazione Nazionale Giovani Innovatori; Forum Economia e Innovazione; European School of Economics con il Fashion and Luxury Culture Department di Milano, Class eco Hub, Fashion Technology Accelerator e Fondazione Mondo Digitale che quest’anno ha scelto proprio la fashion tech week come palco per il famoso Digital Made Contest.

Con Pow-Wow Fashion Tech Week il tuo brand e la tua azienda possono essere protagonisti e prendere parte ad uno degli appuntamenti fashion e tech più attesi dell’anno. Un evento internazionale aperto a tutti dove l’innovazione e le nuove tecnologie incontrano il mondo del fashion, del beauty e del lifestyle ma non solo: automotive, food, benessere, servizi, progetti e tanto altro saranno al centro della comunicazione permettendo ad ogni azienda innovativa e digitale di essere promotrice di soluzioni visionarie per questi settori.

Per ulteriori informazioni basta cliccare su www.fashiontechweek.it/be-involved/