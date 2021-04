MATERA: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SOSTA E ALLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO

Per consentire di effettuare lavori di miglioramento del servizio elettrico, sono stati disposti provvedimenti temporanei per la regolamentazione della sosta e della circolazione in alcune strade del centro storico, a partire da giovedì 29 aprile prossimo.

Sono stati disposti i seguenti provvedimenti: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli da giovedì 29 aprile fino a venerdì 7 maggio in via Roma, nel tratto compreso tra via Lucana e via XX Settembre/piazza Vittorio Veneto, sul lato destro del senso di marcia, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli da lunedì 3 maggio a venerdì 21 maggio in via Roma, sul lato sinistro del tratto compreso tra via Lucana e piazza Matteotti, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione del divieto sosta con rimozione coatta dei veicoli in vico XX Settembre, su ambo i lati, da lunedì 17 maggio a venerdì 11 giugno, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Tommaso Stigliani, nel tratto compreso tra via Amendola e vico XX Settembre, sul lato sinistro in direzione via San Biagio, da lunedì 24 maggio a mercoledì 26 maggio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; revoca del senso unico di marcia e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione in via Tommaso Stigliani, nel tratto compreso tra via Amendola e vico XX Settembre, da lunedì 24 maggio a mercoledì 26 maggio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione del divieto di transito in via Tommaso Stigliani, nel tratto compreso tra via Amendola e vico XX Settembre, eccetto residenti, autorizzati alla zona a traffico limitato in via San Biagio, forze di polizia, mezzi di soccorso e veicoli per la raccolta dei rifiuti, da lunedì 24 maggio a mercoledì 26 maggio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione temporanea del divieto di transito in vico XX Settembre da lunedì 24 maggio a mercoledì 26 maggio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze; istituzione dell’obbligo di dare precedenza per i veicoli in uscita da via Stigliani – lato di vico XX Settembre – all’intersezione con via Amendola, da lunedì 24 maggio a mercoledì 26 maggio, dalle ore 07,00 alle ore 17,00 e comunque fino a cessate esigenze.

Matera, 26 aprile 2021