LIL JOLIE una tra le voci più interessanti del panorama attuale torna con una collaborazione inedita.

REGOLE IL NUOVO SINGOLO FEAT. CARL BRAVE l’artista e producer romano con 29 dischi di PLATINO e oltre 2 milioni di stream mensili su Spotify. Continuano le collaborazioni importanti per Lil Jolie, voce tra le più interessanti del panorama musicale attuale che, dopo “Panico” con Ketama126 e “Empty” feat. Nahaze, torna il 30 aprile con “REGOLE”, il nuovo singolo che vede il featuring di Carl Brave, artista e producer romano che, con 29 dischi di Platino tra album e singoli, oltre 2 milioni di stream mensili su Spotify e più di 230 milioni di views su YouTube, ha conquistato classifiche di vendita e immaginario collettivo contemporaneo. Una collaborazione inedita in cui l’incredibile capacità di scrittura di Lil Jolie e la sua versatilità in termini di genere e temi si uniscono allo stile inconfondibile di Carl Brave, dando vita a un brano dalle sonorità indie-pop. “REGOLE” è la storia di una relazione in cui il desiderio di mantenere la propria indipendenza all’interno del rapporto si scontra con i ricordi e con la voglia di stare insieme, tra il tentativo di controllare sé stessi e la necessità di sentirsi liberi. “Molte volte, in una relazione, ci sentiamo quasi in dovere di essere accondiscendenti e di scendere a patti con la persona che amiamo. Tuttavia, quando un rapporto finisce e si prende consapevolezza di chi siamo davvero, ci si accorge che non siamo più disposti a fare ciò che abbiamo fatto in passato. Questo è quello che per me significa Regole” con queste parole Lil Jolie descrive il brano. “REGOLE” sarà disponibile in pre-save su Spotify e in pre-add su Apple Music a partire da domani, 27 aprile, e in pre-order su iTunes da mercoledì 28 aprile, al link: https://liljolie.lnk.to/Regole LIL JOLIE, pseudonimo di Angela Ciancio, cresce come bambina ribelle, che infrange le regole. Si è fatta conoscere su Soundcloud e, dopo il brano “Farsi Male”, che segna il passaggio da Soundclouder indipendente ad artista Warner, ha pubblicato “Diamante” lo scorso aprile. La musica entra nella sua vita a soli 5 anni, quando suo nonno, che suonava la fisarmonica, le regala la chitarra, e inizia a suonarla solo per opporsi alla routine. Canta nelle recite a scuola, nel coro della chiesa e intanto ascolto i Pink Floyd, gli Oasis, i cantautori del passato. Da adolescente si sposta a Napoli, la vita di provincia le sta stretta, così come le etichette e trova nella musica la terapia migliore per colmare i suoi vuoti e per tradurre le sue sensazioni in parole e musica. Lo pseudonimo di Lil Jolie è ispirato da Angelina Jolie, una piccola Jolie con gli occhi azzurri espressivi e la bocca carnosa, è il soprannome che incominciano a darle gli amici e decide di usarlo come nome d’arte. Nel 2018 incomincia a pubblicare le sue canzoni con testi che trasudano sensibilità e mostrano lo scenario della Generazione Z. Incominciano ad affermarsi su Soundcloud, dove inizia ad essere seguita e grazie al quale riceve apprezzamenti da artisti e addetti ai lavori. Il suo talento viene notato dalla scena e grazie al supporto di Close Listen (produttore dei Tauro Boys), Zollo, Vipra (Sorrowland e autore affermato) trova la sintonia perfetta per dar vita ai suoi nuovi pezzi. Nel 2020 pubblica “Panico” ft. Ketama126, a cui segue a febbraio 2021 “Empty” con Nahaze prima di tornare il 30 aprile con “Regole”, una nuova, inedita collaborazione con Carl Brave. Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid” in coppia con Franco126, un disco emerso rapidamente e con forza dal web, per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, fino a conquistare decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018. La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave” (Disco di Platino). L’album, uscito a maggio 2018, è entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane. “Notti Brave” è senza dubbio un disco che ha colpito nel segno, trainato dal singolo “Fotografia” (Triplo Platino) interpretato assieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin e tra i più trasmessi dalle radio. A novembre 2018 esce “Notti Brave (After)” (Disco di Platino), presentato dal primo singolo estratto “Posso” (Disco di Platino), cantato con Max Gazzè, ed entrato direttamente al n.1 della classifica dei dischi più venduti. All’uscita discografica segue anche un’intensa attività live di successo. Dopo “Notti Brave a Teatro” con le prime date del tour indoor (sold out in tutti gli appuntamenti) Carl Brave si esibisce in lungo tour estivo “Notti Brave Summer Tour” che lo vede protagonista dei più importanti festival italiani, da RockinRoma (oltre 25 mila persone presenti) a Collisioni, dall’Indiegeno allo Sherwood. Ad ottobre 2020 esce il nuovo album “Coraggio”, che ottiene subito molte certificazioni (Disco di D’Oro per “Parli Parli” e “Regina Coeli” e Platino per “Che poi”). Intanto, richiestissimo dai colleghi, proseguono le sue collaborazioni e il singolo “Spigoli” con Tha Supreme e Mara Sattei raggiunge il Doppio Platino. Per l’estate 2021 annuncia un grande live nella prestigiosa Arena di Verona (23 agosto) e una serie di nuove date nelle location più suggestive d’Italia, in attesa dei due maxi eventi previsti a Milano per l’Urban Park e a Roma al Roma Sound Festival.

Correlati