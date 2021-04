Guglielmi (UIL FPL): Nel PNRR puntare su PA Digitale e Sanità innovativa e territoriale per vincere le sfide future

Digitalizzazione della PA e un forte sostegno alla Sanità, sono questi i principali asset sui quali si

gioca il futuro del Paese e delle regioni. L’accelerazione della transizione digitale imposta dal Covid

ha avviato una vera e propria rivoluzione nella Pubblica Amministrazione in termini di servizi e di

know how. Allo stesso modo la pandemia ha imposto un nuovo algoritmo al Sistema sanitario

nazionale con inevitabili riverberi nei territori. Oggi il potenziamento della medicina territoriale,

così come della tele medicina, non sono più orizzonti possibili ma reali per i quali va profuso ogni

sforzo. Gran parte dei fondi previsti per la sanità sono destinati alla medicina territoriale e questa è

una buona notizia per la nostra Basilicata. Le case della salute, i servizi territoriali sono la parte più

debole del sistema e vanno potenziati anche attraverso un maggior coinvolgimento dei medici di

medicina generale. Ancor oggi, infatti, il ricorso improprio alla ospedalizzazione congestiona e

appesantisce i costi del Sistema Sanitario Regionale e quindi una parte rilevante delle cure è da

considerarsi inappropriata. Il PNRR, nelle sue bozze, contiene importanti elementi di novità in

entrambi questi campi di azione della Pubblica Amministrazione, vero asso portante dell’era post

Covid che si sta già aprendo. Come sosteniamo ormai da tempo gli enti locali, le aziende sanitarie a

più livelli, così come tutti gli attori della PA oggi devono rispondere con coraggio e visionarietà a

questa grande fase di cambiamenti che ci accingiamo a vivere, consci degli errori commessi e

potenziando le buone pratiche che già esistono e rappresentano gli elementi virtuosi del servizio

pubblico nazionale. In questa ottica va inoltre incoraggiata una stagione concorsuale per rinnovare

la PA ed immettere nuove energie e nuove competenze nelle macchine amministrative, così come

già fatto con le recenti assunzioni previste dai ministri Brunetta e Carfagna, specialmente per il Sud.

E sarà proprio al Sud, e nei suoi territori più complessi, che si verificherà poi la validità della

proposta messa in campo dal governo nazionale e dalla Commissione europea. Anche per il

comparto della Sanità bisogna oggi immaginare nuove figure professionali in grado di supportare la

transizione digitale che avrà come principale beneficio la cura diretta alle persone, specie i più

fragili, quella domiciliare e personalizzata.



Potenza, 26/04/2021