Covid: 8.444 positivi, 301 vittime, più ingressi in rianimazione

Il tasso di positività sale al 5,8%. Effettuati 145.819 tamponi tra antigenici e molecolari

Sono 8.444 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.158.

Sono invece 301 le vittime in un giorno (ieri 217). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.971.114, i morti 119.539. Gli attualmente positivi sono invece 452.812 (8.400 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539

Sono 145.819 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 239.482. Il tasso di positività è del 5,8% (+0,3% rispetto a ieri).

Sono 2.849 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 132 (ieri 114). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2021/04/26/covid-8.444-positivi-301-vittime-piu-ingressi-in-rianimazione_2b2ff377-bbeb-49d7-bb21-29b876606cb4.html