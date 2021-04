COVID-19, AGGIORNAMENTO CONTAGI GINOSA 26 APRILE 2021.

NOTA STAMPA SINDACO VITO PARISI

I contagi da Covid-19 sono in diminuzione.

I casi, ad oggi 26 aprile, sono circa 96 tra Ginosa e Marina di Ginosa. Da oggi, inoltre, la Puglia è finalmente in zona arancione, con restrizioni che si fanno meno stringenti per tutti, ma che comunque non devono farci abbassare la guardia.

Oggi è stata una giornata di ripartenza.

Molte attività hanno finalmente riaperto e sono estremamente felice per loro.

Commercianti e artigiani, uomini e donne, che hanno sofferto e subíto le chiusure.

Ora, quindi, massima attenzione.

Dobbiamo evitare la crescita dei contagi e che ci siano delle nuove chiusure, che comprometterebbero la stagione estiva. Sarebbe fatale per le nostre economie.

Facciamo tutti in modo che i contagi scendano ulteriormente attraverso dei comportamenti corretti.

Proseguono anche questa settimana le vaccinazioni presso il Palazzetto dello Sport. Secondo i dati dell’ASL Taranto, sono oltre 4.400 le dosi, tra prime e seconde, finora somministrate ai residenti a Ginosa (aggiornati al 21 aprile).

È sempre possibile aderire alla campagna vaccinale attraverso:

la piattaforma lapugliativaccina.regione.puglia.it;

il numero verde 800.71.39.31 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20;

le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.