26 aprile 1959 – 26 aprile 2021: Policoro festeggia i suoi primi 62 anni. Gli auguri del Sindaco Enrico Mascia

Il Sindaco della Città di Policoro, Enrico Mascia, interviene in occasione del 62° anno di autonomia amministrativa della Città, staccatasi dal Comune di Montalbano J.co il 26 aprile 1959, data in cui l’allora Commissario prefettizio Leopoldo Carneglia, si insediò a capo della nuova municipalità.

“Dinamica, giovane, versatile. Ha saputo conservare le sue meravigliose origini magno-greche ed è riuscita a progredire, sempre al passo con i tempi. Ha raccolto idee e progetti, è stata da sempre fulcro di pensieri e crescita culturale e sociale. È riuscita, in così pochi anni a diventare naturale baricentro della costa metapontina, attrattiva grazie ad un’agricoltura d’eccellenza e ad un mondo imprenditoriale fervido e operoso. Ha dato i natali a tante nuove generazioni che tanto faranno per il bene del suo territorio. Tanti passi in avanti ha fatto, ha imparato a camminare con le proprie gambe, ha saputo crescere e aprirsi al mondo, ha accolto centinaia di popolazioni diverse contaminando culture, lingue, tradizioni. È la nostra Città, che oggi compie i suoi primi 62 anni. Alla nostra amata Città, sento di poter fare, da parte di tutti noi, gli auguri più belli.

Auguri POLICORO!”

Policoro, 26.04.2021