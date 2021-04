ULTIMO IN RADIO DAL 23 APRILE 2021 “Buongiorno vita”

In tutte le radio da Venerdì 23 aprile 2021 e su tutte le piattaforme digitali “Buongiorno vita” il nuovo singolo di Ultimo.

Il cantautore romano ha presentato il brano in anteprima, dal parco archeologico del Colosseo, durante “Buongiorno vita – L’evento”. Protagonista assoluto di questo show, Ultimo ha proposto, piano e voce, oltre al nuovo singolo anche pezzi di repertorio che hanno già consacrato la sua giovane carriera.



A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi,ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. Continua a sostenere tali attività anche quest’anno, devolvendo al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del Tour negli Stadi e di “Buongiorno vita – L’evento”. Nel settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.

