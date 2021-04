SABATO 24 APRILE 2021 L’ORDINAZIONE PRESBITERIALE A MATERA DEL DIACONO DON FABIO VEVA

di Michele Selvaggi

MATERA. Un inno di gioia e campane a festa in tutte le chiese delle parrocchie pisticcesi. Sabato 24 aprile 2021 è il gran giorno della ordinazione sacerdotale nella Basilica Cattedrale di Matera, del giovane diacono di Tinchi don Fabio Vena. Lo stesso, ricordiamo, fu ordinato diacono da Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, lo scorso 7 settembre ( stessa data di una quarantina di anni fa quando allora Lui venne ordinato diacono. Bella coincidenza !), nel gremito piazzale della chiesa della Madonna del Carmine di Tinchi, parrocchia che l’ ha visto crescere e avviare alla via del sacerdozio, e da quel momento, entrato a far parte di diritto del presbiterio diocesano della Curia materana. Oggi sarà ancora monsignor Caiazzo a compiere il rito di imposizione delle mani con preghiera di ordinazione sacerdotale nel Duomo materano. All’evento, il cui inizio è previsto per le ore 18, è prevista la presenza di fedeli, nel rispetto delle regole della emergenza sanitaria, autorità e tutti i responsabili delle parrocchie locali da don Mattia Albano (S.Antonio,) a don Rosario Manco (chiesa Madre), don Antonio Di Leo, (Cristo Re) don Giuseppe Ditolve,( S.Giuseppe Lavoratore di Pisticci Scalo), don Antonio Lopatriello ( Tinchi,) don Filippo Lombardi ( S. Giovanni Bosco di Marconia), don Franco Laviola ( S. Gerardo Maiella di Marconia ) oltre a don Michele Leone, don Leo Sisto, don Giovanni Punzi, don Rocco Rosano e padre Giuseppe Castronuovo oltre, naturalmente, alla presenza di fedeli di tutte le parrocchie pisticcesi. Nato a Tricarico il 14 febbraio 1994. Fin da bambino frequenta la parrocchia di Tinchi dove ebbe modo di servire all’altare e ad altre attività da ministrante. Nel 2013, dialogando con il parroco di Marconia ed altri sacerdoti decide di iniziare il discernimento in Diocesi e nel 2014 entra nel propedeutico. Durante gli studi nel Seminario Maggiore di Potenza fa esperienza di tirocinio pastorale presso le Parrocchie S.Bernardino da Siena di Bernalda, S.Giovanni Battista di Matera e S. Maria della Croce di Ferrandina. Il 17 giugno 2020 consegue il baccellierato in Sacra Teologia. Da settembre, svolge il suo ministero presso la Parrocchia S.Agnese di Matera del parroco don Michele Leone. Domenica 25 aprile Fabio celebrerà la prima messa nella Chiesa della Madonna del Carmine di Tinchi.