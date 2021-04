Gravissimi comportamenti di Cosma durante il consiglio comunale di Tursi

Durante il consiglio comunale di Tursi, tenutosi in data 22/04/2021, si doveva tenere la discussione e l’approvazione del Rendiconto di gestione 2019. Purtroppo, per circa 2 ore e mezza, abbiamo assistito ad un gravissimo e reiterato comportamento scorretto da parte del sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, nei confronti di un intero consiglio comunale, di un’intera comunità e solo infine del sottoscritto. Un comportamento dettato dall’incapacità di Cosma di motivare politicamente i propri fallimenti amministrativi, fallimenti che hanno portato dopo 10 anni di sua amministrazione, prima come vice sindaco e oggi come sindaco, al dissesto finanziario del Comune di Tursi. Sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Tursi è presente una diretta della seduta di Consiglio (https://www.facebook.com/comuneditursi/videos/763971320969396).

Offese, parolacce, demonizzazioni, divagazioni sulla vita privata delle persone, strumentalizzazioni, contraddizioni. Questo il riassunto di quanto accaduto durante il consiglio comunale. Copione già visto il 16/07/2020 quando sempre Cosma, per nascondere agli occhi dei cittadini la discussione sulla delibera di dissesto finanziario del Comune di Tursi, ha per circa 50 minuti attuato la stessa pratica. Pratica che si somma all’uso della polizia locale quando poi qualche consigliere comunale vuole replicare alle sue farneticazioni.

I cittadini di Tursi e dell’intera Regione vengono messi a conoscenza di quanto accaduto affinchè siano consapevoli di chi sia Salvatore Cosma e quali inqualificabili comportamenti mantiene durante le assisi comunali ed istituzionali. Nella speranza che questi comportamenti vengano condannati dalle nostre comunità e segnati indelebili nella memoria politica di ognuno di noi.

Antonio Di Matteo, consigliere comunale di Tursi