Vendita paglia dell’Azienda agricola “Pantano” di Pignola, asta pubblica dell’ALSIA. Unico lotto di 320 rotoballe di frumento e fieno erbaio, e altre 55 incluse gratuitamente.

Sono 320 le rotoballe che l’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, ha posto in vendita attraverso un’asta pubblica, secondo quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale dell’Area “Programmazione e Sviluppo” dell’Agenzia n. 2021/20PS/00004 del 15/04/2021.

L’avviso d’asta, che scadrà alle ore 13.00 del 10 maggio 2021, riguarda la vendita “a corpo unico” di rotoballe di paglia rivenienti da raccolte negli anni 2018, 2019 e 2020 presso l’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa dell’ALSIA “Pantano” di Pignola (PZ), metà delle quali di paglia di frumento e l’altra metà di fieno erbaio. In aggiunta, la ditta che si aggiudicherà l’asta avrà diritto ad altre 55 rotoballe (22 di paglia frumento e 33 di fieno erbaio) deteriorate o danneggiate e imbrunite, e quindi escluse dal calcolo della base d’asta, ma incluse gratuitamente nel corpo unico di vendita. Il prodotto è in giacenza, protetto sotto fienile e in stalla nell’Azienda “Pantano”.

Il prezzo a base d’asta complessivo per la vendita è di € 4.800, al netto dell’IVA. L’asta verrà espletata col criterio del confronto tra le offerte segrete in aumento, e sarà aggiudicata al concorrente che avrà proposto l’importo maggiore. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per il ritiro e trasporto delle rotoballe di paglia e di fieno direttamente presso l’Azienda Pantano.

Le offerte dovranno essere recapitate in busta chiusa sigillata all’ALSIA, Via Annunziatella, 64 – 75100 Matera – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mano, entro le ore 13.00 del giorno 10 maggio 2021.

Leggi qui l’avviso e scarica i modelli per formulare l’offerta: http://bit.ly/ALSIA-venditapaglia.