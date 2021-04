CMB Matera e Comune di Matera insieme alle Final Eight di Rimini

Il Signor prestito CMB Matera è orgoglioso di rappresentare la città dei Sassi nella Final Eight di Coppa Italia a Rimini in programma dal 22 Aprile, quando nella prima gara la compagine biancoazzurra affronterà il Lido di Ostia. Anche per questo la società ringrazia l’amministrazione comunale di Matera nelle persone del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore allo sport Giuseppe Sarli per l’interessamento mostrato nel concedere alla squadra il patrocinio del Comune di Matera nella partecipazione alla competizione, che sarà anche trasmessa in diretta sul canale RaiSport.

Siamo certi che daremo il massimo per onorare i colori di questa gloriosa Città e ripagare l’enorme fiducia riposta nei nostri confronti.

“Tra Matera e il calcio a 5 si è stabilito un legame forte – afferma il sindaco, Domenico Bennardi -. La città e i materani sostengono con passione l’avventura della CMB nelle finali di Coppa Italia. Consapevole degli sforzi necessari ad organizzare una realtà sportiva a così alti livelli, soprattutto in periodo di pandemia, sono ancora più orgoglioso di vedere rappresentata Matera in una vetrina sportiva così importante”.

—

www.cmbfutsalteam.it

#forzacmb