CARLOTTA CIAMPA – “AL NOSTRO TEMPO” DAL 23 APRILE

CARLOTTA CIAMPA“AL NOSTRO TEMPO”DA VENERDÌ 23 APRILE DISPONIBILE IN RADIO E IN STREAMINGIL NUOVO SINGOLO DELLA CANTAUTRICE ROMANARoma, 21 aprile 2021 – È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 aprileAL NOSTRO TEMPO, il nuovo singolo di Carlotta Ciampa, cantautrice e pianista. Il brano, di stampo pop con un sound blues, racconta del momento che precede un amore nascente, non del tutto sbocciato, in cui attrazione e paura di farsi male coesistono in una lotta continua e implacabile. Di quando la piccola voce dal fondo della propria coscienza urla di vivere quegli attimi sospesi nell’aria, intrisi di dolcezza e desiderio. Non bisogna, tuttavia, suggellare un amore per definirlo tale e finire per divorarsi a vicenda, diventando vittime di uno spasmodico bisogno l’uno dell’altra. «Amare – racconta Carlotta – significa imparare a conoscersi senza aver fretta di consumarsi. Viviamo in un mondo in cui tutto è frenetico, in cui non ci si guarda dentro abbastanza e non si presta attenzione alla propria interiorità e ai propri sentimenti. Avere pazienza e muoversi lentamente, non solo nell’ambito relazionale, sono una grande virtù.»Un fuoco che brucia velocemente si spegne presto, mentre un fuoco che si accende lentamente arderà a lungo.



Facebook @CarlottaCiampaC

Instagram @carlottaciampa

YouTube @Carlotta Ciampa