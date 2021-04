Anche Acerenza entra nel novero dei comuni italiani che hanno sposato l’iniziativa “CASE A 1 EURO”.

Nella seduta di consiglio comunale del 16.Aprile.2021, l’amministrazione comunale, dopo un attenta valutazione, approvando il regolamento “ADOTTA 1€ENTRO STORICO : “CASE A 1 EURO”, ha voluto fare propria l’iniziativa, adottata da alcuni comuni italiani con caratteristiche simili e che hanno assistito nel corso degli anni ad un lento spopolamento dei propri borghi con conseguente abbandono di immobili che oggi risultano in condizioni di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario; immobili che nel breve periodo potrebbero essere oggetto di interventi di messa in sicurezza a seguito di ordinanza per pubblica incolumità o per ripristino del decoro urbano.

Le valutazioni che stanno alla base di una simile iniziativa sono molteplici e principalmente sono legate alla scarsa manutenzione degli immobili privati che con il protrarsi degli anni risultano privi di attenzioni da parte dei proprietari.

Vogliamo aiutare i proprietari a disfarsi degli immobili fatiscenti e consentire a chi vorrà, attraverso la ristrutturazione, dargli nuova vita. Per ricevere copia del regolamento con la modulistica puoi visitare il sito internet del Comune oppure scrivere a : caseuneuro.acerenza@gmail.com oppure contattare l’ufficio tecnico comunale.

Correlati