A PISTICCI COLDIRETTI A SOSTEGNO DI CHI HA PIÙ BISOGNO

Continuano le iniziative solidali della Coldiretti Basilicata a sostegno delle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà a causa della crisi determinata dall’emergenza sanitaria. In particolare a Pisticci sono stati consegnati pacchi alimentari che verranno poi distribuiti dalla Caritas alle famiglie bisognose. La consegna delle mega confezioni, del peso ognuna di quasi 50 chilogrammi, è avvenuta nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Viviana Verri, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola D’Onofrio, del presidente provinciale di Coldiretti, Gianfranco Romano, della segretaria di zona della Coldiretti, Licia Dolce, e della responsabile giovani Coldiretti provincia Matera, Marta Romano. “Si tratta di prodotti alimentari di eccellente qualità – ha spiegato Romano- che rappresentano l’intero territorio italiano. Aiuteranno le famiglie maggiormente in difficoltà in questo particolare momento. Il nostro vuole essere un segnale di vicinanza e solidarietà ad un’intera comunità”. L’iniziativa nel Comune di Pisticci rientra nel progetto “A sostegno di chi ha più bisogno”, promosso da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.

Correlati