THE ANDRESCIMMIE è il nuovo singolo

estratto da EVOLUZIONE

il primo EP di inediti per Freak&Chic

Qui il download del video di SCIMMIE:

https://drive.google.com/file/d/1we1Iu4lNzs87vMmjbLUB6jNSwIrnY5dB/view?usp=sharing

Qui potete vedere l’intervista con il comico e youtuber Young Montemagno: https://bit.ly/3x6mi83

Esce venerdì 23 aprile SCIMMIE, il nuovo singolo estratto da EVOLUZIONE, il primo EP di inediti di THE ANDRE per Freak&Chic già anticipato da Captatio Benevolentie, una meta canzone, uno sfogo e allo stesso tempo un modo per chiedere il permesso di potersi raccontare.

Con SCIMMIE l’autore ci trasporta nel concept della sua opera prima dove, appoggiato sul sarcasmo pungente e sulla grande capacità di giocare con le parole, attraversa il senso dell’evoluzione, sia quella personale che biologica. THE ANDRE con questo singolo ci presenta una crisi generazionale vissuta in prima persona, dove con ironia si mostra tutta l’impotenza e l’incapacità di modificare l’agire collettivo di una generazione bloccata da mille possibilità ma nessuna certezza. Schernire il potere senza però farlo davvero tremare, perché alla fine “siamo solamente scimmie con la connessione”

“La nostra è la generazione fallita di una specie altrettanto fallita: non guiderà grandi proteste, non rivoluzionerà il mondo, al massimo si farà beffe del potere, ma senza cercare di cambiarlo, perché costa troppa fatica. Tanto vale allora, prendersela comoda e stare sul divano. O addirittura porre fine alla nostra esistenza e a quella della nostra specie. Dopotutto, nonostante tutto il nostro progresso e la nostra tecnologia, non siamo tanto diversi dalle scimmie dalle quali proveniamo.” The Andre

Gli ultimi anni trascorsi hanno visto il cantautore partecipare a diversi festival (come Home Festival, Goa Boa per citarne alcuni), e importanti rassegne come Wired Festival, Musicultura e Sponz Fest. Non solo sui palchi, ma anche sul piccolo schermo, come ospite di tutte le puntate di Extra Factor, dove ha duettato con Achille Lauro e Chadia Rodriguez, e di Una storia da cantare, la trasmissione di Rai Uno con Enrico Ruggeri dedicata a Fabrizio De André.

Questo percorso, iniziato con il debutto discografico THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare (Freak & Chic/Artist First) chiude un capitolo dove l’artista è stato capace di omaggiare Fabrizio De André ma anche raccontare, non senza ironia, la nuova musica pop.

Ora THE ANDRE si rimette in discussione, è pronto a mostrarci la persona dietro la voce, a svelarci un artista inedito, dove la voce perde l’accento e la scrittura si fa intima, trasportandoci sotto il cappuccio di un ragazzo capace di scrivere canzoni.

CREDITI

Scritto da: The Andre e Romina Falconi

Prodotto da: Stefano Maggiore e Marco Zangirolami

Label: Freak & Chic

Editore: Freak & Chic S.r.l.

Distributore: Artist FirstBIO

Progetto nato quasi per gioco per amore di Fabrizio De André e il suo repertorio, in poco tempo il percorso artistico di The Andre raggiunge gli onori delle cronache per le rivisitazioni di celebri brani trap e poi indie del panorama italiano.



Con oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The Andre diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia il grande Maestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostri cantando i testi del filone trap e indie.



Artisti urban come Ghali, Sfera Ebbasta, Gue Pequeno e Salmo, o nomi dell’indie come Lo Stato Sociale, Coez, Calcutta e Coma Cose vengono così magicamente riletti in chiave deandriana denudando il testo in maniera romantica ed esaltandone l’unicità.



È uscito il 18 gennaio 2019 il suo disco d’esordio “THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare” (Freak&Chic/ArtistFirst) in formato CD e vinile. Il disco segna una svolta nella pur giovane carriera artistica di The Andre, allontanandosi quasi del tutto dalle cover e introducendo il nuovo concept compositivo della ‘traduzione’ ossia la rielaborazione da zero di brani celebri, oltre che sull’arrangiamento anche nella parte testuale.



The Andre è stato invitato da Dori Ghezzi e la Fondazione De André ad esibirsi in occasione della presentazione del libro “Anche le parole sono nomadi’ (Chiarelettere) al Teatro Del Verme di Milano.

Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver collaborato con Dolcenera alla cover del brano “Cupido”. Ha suonato nei più importanti festival musicali tra cui Flowers Festival, Home Festival, Wired Next Fest, Musicultura, e in varie esperienze televisive su Rai 1, Sky Italia e VH1.



Il 24 settembre in tutte le librerie esce IO È UN ALTRO (People) con la prefazione di Dori Ghezzi. Esce il 7 maggio 2021 EVOLUZIONE, il primo ep di inediti del cantautore, anticipato nel 2020 dal singolo Captatio Benevolentie.