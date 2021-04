I Sinplus escono con “Private show”(My RnR), primo singolo dall’album Break The Rules, in uscita il prossimo 7 maggio . Il duo rock, composto dai fratelli Gabriel e Ivan Broggini, così spiega il brano: “Abbiamo passato una vita a cercare questa canzone e l’abbiamo scritta in 5 minuti. Ora ne siamo dipendenti! Questa è la nostra lettera d’amore al rock n roll “. Ascoltatela ! Vi farà alzare dalle sedie!

Correlati