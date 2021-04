Rinnovo delle cariche per AGGD Basilicata

Possidente confermata alla presidenza

Si è svolta negli scorsi giorni attraverso una piattaforma digitale, l’assemblea dei soci dell’Associazione di

Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, al termine della quale è stato eletto il nuovo consiglio

direttivo. Ricoprirà ancora la carica di presidente, Angela Possidente, coadiuvata da Nadia Errichetti,

vicepresidente e referente progetto scolastico, Gerardo Romano, segretario, Giuseppe Palladino, tesoriere, e i

consiglieri Marica Benedetto, Giuseppe Lentini, Maria Grazia Lammoglia e Maria pepe, che si occuperanno

a vario titolo di rendicontazione e aggiornamento profili social.

Durante il consiglio direttivo è stata inoltre istituita una sottocommissione che si occuperà della gestione dei

nuovi esordi, dell’accoglienza delle famiglie e della consegna di Lino. Ne faranno parte Annamaria Oliveto,

Angela Laurino, Maria Grazia Lammoglia, Maria Pepe, Nadia Errichetti, Angela Possidente e Gerardo

Romano, che hanno precedentemente seguito dei corsi di formazione con AGD Italia, oltre ad aver avuto già

esperienze in materia di nuovi esordi. A tal proposito, in concomitanza all’Assemblea, si è tenuto un corso di

aggiornamento in modalità online (a cui hanno partecipato Nadia Errichetti e Maria Pepe) volto a

comprendere l’importanza di accogliere le famiglie all’esordio, specialmente in un momento come quello

che stiamo vivendo in quest’ultimo anno, con tutte le difficoltà a cui bisogna far fronte.

Nell’assemblea dei soci è stato approvato anche il bilancio sociale ed economico, e nonostante la pandemia

di fatto abbia complicato lo svolgimento di tante attività e progetti in presenza, il bilancio si è dimostrato

comunque ricco grazie alle tante le iniziative organizzate in modalità telematica.

“Ho manifestato la mia volontà di proseguire, e con grande onore accetto nuovamente l’incarico affidatomi

all’unanimità. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione in questi primi tre anni, l’augurio è

di poter tornare presto a rincontrarci e svolgere tutte le attività in presenza. È fondamentale per i ragazzi

con diabete di tipo 1 e per le loro famiglie, di tanto in tanto confrontarsi e scambiarsi esperienze e consigli.

Non meno importante poter tornare nelle scuole, nei contesti sportivi e sociali, per far conoscere questa

patologia e superare i tanti stereotipi che ancora oggi limitano bambini e ragazzi con diabete tipo 1”, ha

affermato Angela Possidente.

Potenza, 20 aprile 2021

Antonella Sabia

Addetto Stampa

AGGD Basilicata