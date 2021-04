ALTAMURA: ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 19 APRILE 2021

ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 19 APRILE 2021

Proroga dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento

La Sindaca Rosa Melodia ha emanato l’ordinanza n. 40 del 19 aprile 2021 per la proroga

dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici

pubblici e privati, a decorrere da oggi 20 aprile e fino al 30 aprile compreso, per la durata

massima giornaliera di 8 ore.

Il provvedimento è stato necessario per il persistere delle basse temperature e delle

proiezioni meteo dei prossimi giorni con possibili ripercussioni negative sul benessere delle

fasce più deboli della popolazione e della comunità scolastica.