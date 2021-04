RIMESSE IN ESPOSIZIONE NELL’INGRESSO MUNICIPALE STORICHE FOTO DI SINDACI E CONSIGLIERI COMUNALI DAL 46 AD OGGI

PISTICCI. Detto, fatto. Sono tornate al proprio posto le foto storiche istituzionali, rimosse la scorsa estate dal corridoio di ingesso del Palazzo di città di piazza Umberto I°, e non più rimesse. Solo qualche settimana fa il nostro appello al sindaco Viviana Verri affinchè quella speciale documentazione fotografica potesse ritornare subito dove era stata esposta per la prima volta il 9 luglio 2016 in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale eletto il 19 giugno con la proclamazione del nuovo sindaco. La nostra richiesta quindi è stata ritenuta degna di accoglimento e da qualche giorno, con la soddisfazione nostra e di quanti avevano già apprezzata l’iniziativa, quegli scatti fotografici si possono di nuovo ammirare. Una interessante, piacevole novità (forse la prima nella nostra regione) con una straordinaria panoramica di un vero e proprio esercito di personaggi politici, noti e meno noti, che oltre a riportarci indietro nel tempo, in parallelo con il contenuto del prezioso libro di Dino Calciano “La politica e i suoi uomini”, ci ricorda nomi, foto e biografia dei nostri uomini politici che in 70 anni e passa, hanno contribuito a fare la storia della nostra città. Dal volto del primo sindaco pisticcese del dopoguerra, Francesco Pastore a quello dei pluri primi cittadini Nicola Cataldo ( anche parlamentare del PCI) e Rocco Grieco ( anche Presidente della Provincia) passando dal sindacalista Mingo Giannace, ( anche consigliere regionale e provinciale), ai papà e figlio, Nicola e Nino Michetti, quest’ultimo dopo l’esperienza amministrativa comunale, anche Governatore della Basilicata, ed ancora lo sfortunato apprezzato amministratore, Giovanni Polidori, tra i più giovani sindaci insieme all’avvocato Giovanni D’Onofrio, e poi il prof. Giovanni Modugno, l’architetto Vittorio Vitelli, il docente Giovanni Giannone, il medico specialista dell’Ospedale di Tinchi, Pasquale Bellitti, l’ing. Michele Leone, sindaco dopo essere stato tecnico del Comune e Dirigente Tecnico Regionale, fino all’altro medico Vito Di Trani ( anche consigliere provinciale) e all’attuale sindaca Viviana Verri, primo cittadino rosa della nostra città. Una lodevole iniziativa fotografica a sfondo istituzionale – ricordiamo – legata alla brillante idea di un particolare progetto regionale, promosso e messo in atto dal nostro concittadino Michele Sisto della Setac.

MICHELE SELVAGGI