RHOVE

“CORSO EUROPA”



Vibrazioni adrenaliniche alla maniera francese con beat potenti e ballabili



RADIO DATE 23/04





“C’è un emergente che sta facendo molto parlare di sé …” – BILLBOARD



“Classe 2001, è già pronto a conquistare spazio nella scena urban…” – ROCKOL.IT





“Wow su Corso Europa, il Blueetoth va bene” rappa RHOVE in questo suo nuovo singolo intitolato “CORSO EUROPA”, pubblicato sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records e disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 23/04.



Il nuovo brano intriso di energia e vibrazioni potenti ma positive arriva accompagnato da uno splendido videoclip. L’ispirazione della canzone nasce da un viaggio in auto dell’artista, di ritorno dallo studio di registrazione a notte fonda. “CORSO EUROPA” è una via del suo quartiere, Rho. Fermo davanti al semaforo rosso, RHOVE commenta con un amico: “il blueetoth va bene”. E da lì nasce tutto. Agli occhi dell’artista e dei suoi amici la via appare come una “pista” dove fare gare di notte, ma solo quando in strada non c’è nessuno. Ancora una volta, la canzone è un omaggio alla sua provincia che il rapper esalta in maniera positiva, come mostrato anche nell’energico videoclip. Nel testo si parla anche di “bebè”, ovvero i figli degli amici di quartiere di RHOVE, che partecipano agli incontri e ai ritrovi dei genitori. C’è sempre una bell’aria nella provincia e un ‘mood di felicità’, che pervadono “CORSO EUROPA”. Vibrazioni adrenaliniche esaltate anche dall’uso della “cassa dritta”, alla maniera francese, con beat potenti e ballabili.

La visione di RHOVE, rispetto a quella di altri rapper, è molto chiara, come espresso dallo stesso artista sul suo profilo Twitter: “ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.



RHOVE è già un “fenomeno virale” inarrestabile come testimoniano i numeri: oltre un milione e mezzo di views su YouTube e oltre 3 milioni di stream accumulati solo con i primi due brani pubblicati: “Blanc Orange (na na na)” (video qui: https://www.youtube.com/watch?v=YOlan2Q_Fk0) e “Provincia” (video qui: https://youtu.be/DCLJJgOZOkw).

Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. Nei suoi video RHOVE rappa, balla e “surfa” con la sua tuta nuova (è un accanito appassionato del surf!). Le sue influenze e ispirazioni musicali sono i grandi rapper francesi quali JUL, Stromae, SCH e artisti internazionali come Morad.



Nuovi brani usciranno nel corso dell’anno e siamo sicuri che Rhove non deluderà l’attesa!