PAUL McCARTNEY“SEIZE THE DAY”

feat. PHOEBE BRIDGERSDA VENERDì 23 APRILE IN RADIO

TRATTA DAL NUOVO ALBUM “McCARTNEY III IMAGINED”IL DISCO È UNA REINTERPRETAZIOE DI McCARTNEY III DA PARTE DI ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI STAR INTERNAZIONALI L’album McCartney III di Paul McCartney, dopo aver raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo, è disponibile dal 16 aprile digitalmente in una nuova versione dal titolo McCartney III Imagined. Curato personalmente da Paul, McCartney III Imagined, raccoglie le tracce dell’album originale reinterpretate ognuna secondo il proprio stile da una selezione di artisti amici e fan. Il risultato è una reinterpretazione caleidoscopica di un album che Rolling Stone ha definito “un’ispirazione per noi tutti” Al disco hanno collaborato: Damon Albarn, Beck, Blood Orange, Phoebe Bridgers, Josh Homme, Khraungbin, 3D RDN dei Massive Attack, Ed O’Brien (EOB), Anderson.Paak, St. Vincent e altri. Uscito a Dicembre 2020, McCartney III è il terzo album della trilogia dei dischi auto-prodotti da Paul, iniziata nel 1970 con McCartney e continuato nel 1980 con McCartney II. Tutti e tre gli album sono stati scritti, eseguiti e prodotti da Paul in diversi momenti di isolamento. Registrato durante il “Rockdown”, McCartney III ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto il primo posto in classifica nel Regno Unito. McCartney III Imagined continua la tradizione delle cover di Paul realizzate dai più grandi nomi della musica – dalle versioni più recenti di Billie Eilish, Harry Styles, Dave Grohl, Coldplay e The Cure, alle interpretazioni negli anni di artisti del calibro di U2, Guns N’ Roses, Earth Wind & Fire, Siouxsie and the Banshees, Marvin Gaye, Bill Withers, Joe Cocker, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles e molti altri. McCartney III Imagined è un testamento della ineguagliabile influenza di Paul, un’eredità che si estende da “Yesterday”, la canzone che ha avuto più cover nella storia musicale contemporanea, fino all’ispirazione che il suo lavoro attuale continua ad avere per generazioni di artisti e fan. I formati fisici di McCartney III Imagined, in uscita dal 23 luglio, sono disponibili per il preordine. Solo le versioni fisiche conterranno l’esclusiva bonus track “Long Tailed Bird (Idris Elba Remix)”. McCartney III Imagined sarà disponibile in formato CD, 2LP e in un 2LP dalla colorazione unica “splatter” limitato ed esclusivo per il D2C di Universal Music Italia.