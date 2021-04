MARGHERITA VICARIO IL NUOVO SINGOLO “COME VA” DAL 23 APRILE IN ROTAZIONE RADIOFONICA E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

MARGHERITA VICARIOIL NUOVO SINGOLO“COME VA”DAL 23 APRILEIN ROTAZIONE RADIOFONICA E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALICRESCE L’ATTESA PERBINGO IL NUOVO ALBUM FUORI IL 14 MAGGIO GIA’ DISPONIBILE IN PRE-ORDER

E’ disponibile da oggi in pre-save https://umusic.digital/comeva “Come va” (Island Records), il nuovo singolo di Margherita Vicario, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 aprile. A due mesi esatti dalla release di Orango Tango Margherita stuzzica i suoi fan e, nell’attesa di Bingo il nuovo album già disponibile in pre-order, pubblica questa volta un brano intimo e delicato, a conferma della poliedricità e dello straordinario talento di una delle artiste più attese di questo 2021, capace di raccontare il mondo attraverso le sue mille sfumature, sempre con sguardo curioso e originale.

Un beat che entra nella testa e un sound avvolgente quello che Davide “Dade” Pavanello ha composto per il brano, un dolce dialogo tutto al femminile. Al centro della canzone Margherita e un’amica che, in un anno di cambiamenti, riassumono mille pensieri e paure in una sola domanda, la più difficile a cui siamo costantemente chiamati a rispondere: “Come va?”.

“Come va è una canzone intima, personale, un vero e proprio bilancio di un anno di totali cambiamenti per il mondo, forse per questo la considero una vera e propria figlia di questo periodo che stiamo vivendo” racconta Margherita. “E’ un brano che ancora una volta ruota intorno agli affetti, e ancora una volta alle relazioni femminili”.



Tra relazioni appese a un filo, insicurezze e lo slancio salvifico per un futuro migliore, la Vicario traccia un quadro perfetto di un tempo sospeso che ci ha messi davanti a mille perchè, riuscendo ancora una volta a disegnare una nitida e sincera rappresentazione della contemporaneità che ci circonda.