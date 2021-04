KYD THE BAND In radio da venerdì 23 aprile

Il giovane artista californianoKYD THE BAND

In radio da venerdì 23 aprilecon il nuovo singolo“GLORY”Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 23 aprile “GLORY”, il nuovo singolo dell’artista nordcaliforniano KYD THE BAND.Il brano, sarà incluso nell’EP di prossima uscita del cantautore, intitolato “Season 4”.“Glory” segue il successo ottenuto con il brano “Easy” in collaborazione con Elley Duhè, che ha raggiunto 15 milioni di stream.La sua recente risposta alla Hit mondiale di Olivia Rodrigo“Drivers Licence” intitolata “Green Lights”, e condivisa su TikTok (https://www.tiktok.com/@kydtheband/video/6920753523009391877?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v2), è diventata virale e gli è valsa 22 milioni di views e 5 milioni di like sulla piattaforma. Ad oggi Kyd The Band vanta più di 25 milioni di stream e più di 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

