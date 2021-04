ARISA DA VENERDÌ 23 APRILE IN RADIO IL NUOVO SINGOLO“ORTICA”da oggi in pre-order e in pre-save(https://arisa.bfan.link/ortica)Da venerdì 23 aprile sarà in radio e disponibile in digitale “ORTICA”,il nuovo singolo di ARISA!“Ortica” (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl) è disponibile da oggi, giovedì 15 aprile, in pre-order e pre-save al link https://arisa.bfan.link/ortica .Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, “Ortica” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica.Nel corso della sua carriera Arisa si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale e per la sua versatilità: oltre alla carriera nella musica ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra). Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni platino (con “Malamorenò”, “La notte”, “Meraviglioso amore mio”, “Controvento”) e due certificazioni oro (con “L’amore è un’altra cosa” e “Guardando il cielo”).Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima quest’anno con il brano “Potevi fare di più” che si è classificato al 10°posto. Al festival ha ottenuto due vittorie: la prima nel 2009, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Sincerità”, e la seconda nel 2014 nella categoria Campioni con “Controvento”. Nel 2015, inoltre, Arisa è stata co-conduttrice della 65° edizione del Festival. Negli anni si è aggiudicata vari riconoscimenti, tra i quali il Premio AssomusicaCasa Sanremo e il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2009, un Venice Music Awards nel2009, il Premio Lunezia e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Premio TV – Premio regia televisiva, oltre ad una candidatura al Premio Amnesty Italia (nel 2016 per il valore letterario del brano “Gaia”) e due al Nastro d’argento nella categoria migliore canzone originale (nel 2017 per “Ho perso il mio amore” e nel 2018 per “Ho cambiato i piani”). www.instagram.com/arisamusicwww.facebook.com/ArisaOfficialPagewww.twitter.com/ARISA_OFFICIALwww.youtube.com/channel/UCLh4IxTgglCMS8tgY6FrprQ

