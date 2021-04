Webinar “Ruolo ed opportunità di sviluppo per l’aviosuperficie E. Mattei di Pisticci e prospettive per distretto intermodale energetico della Val Basento: scenari e progettualità”

Il giorno 20 Aprile 2021 dalle ore 9.30-13.00 si terrà il webinar, organizzato dallo Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera in collaborazione con il GAL LUCUS, il GAL La Cittadella del Sapere e la facoltà di Economia della Università di Basilicata.

“Ruolo ed opportunità di sviluppo per l’aviosuperficie E. Mattei di Pisticci e prospettive per distretto intermodale energetico della Val Basento: scenari e progettualità”

Durante il webinar saranno presentati i risultati dello studio di fattibilità realizzato dall’Università degli Studi della Basilicata sull’aviosuperficie “E. Mattei” di Pisticci nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo previste dal progetto “AIR TRAFFIC AND LOGISTICS DEVELOPMENT BETWEEN THE EU RURAL AREAS AND CHINA” proposte ed opportunità per la realizzazione del sistema logistico integrato della Val Basento.

Ecco il programma dei lavori e il link all’evento: https://www.youtube.com/channel/UCtDbGjxnFtqpghcGDedvPRQ

Ore 9.30

Introduzione allo studio di fattibilità sull’avio superficie “E. Mattei” e del polo formativo – didattico dell’Aeronautica e dell’aero portualità

Prof. Giovanni Schiuma

Professore ordinario – Ingegneria Gestionale della LUM

Ore 9.45

Presentazione studi di fattibilità e riflessioni sul distretto intermodale energetico

Dott. Nicola Vertone

Presidente del GAL LUCUS

Ore 10.00

Inizio Lavori

Presentazione del Progetto “AIR TRAFFIC AND LOGISTICS DEVELOPMENT BETWEEN THE EU RURAL AREAS AND CHINA” –

Dott. Nicola Vita

Project Manager GAL La Cittadella del Sapere

Ore 10.15

Il Piano strategico delle infrastrutture delle aree industriali della Provincia di Matera.

Avv. Rocco Fuina

Amministratore Unico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera

Ore 10.30

Analisi tecnica ed economico-finanziaria per lo sviluppo dell’aviosuperficie “E.Mattei” di Pisticci: scenari ed opportunità

Dott. Roberto Linzalone

Ricercatore Senior dell’Università degli Studi della Calabria

Ore 10.50

Verso la creazione di un polo formativo – didattico dell’aeronautica e dell’aeroportualità della Basilicata presso l’aviosuperficie “E.Mattei” di Pisticci

Prof. Antonio Lerro

Coordinatore dei corsi di studio in Economia, Università della Basilicata

Ore 11.10

La Ricerca e il Trasferimento tecnologico a supporto della Sostenibilità della Logistica e dei Trasporti nell’area Ionica

Prof. Vincenzo Galdi

Presidente Consorzio TRAIN

Ore 11.40 – 13.00

Tavola Rotonda – Modera: Gianpiero De Meo

Intervengono

Donatella Merra

Ass. Regione Basilicata con delega Infrastrutture e Mobilità

Francesco Cupparo

Ass. Regione Basilicata con delega Attività Produttive

Francesco Fanello

Ass. Regione Basilicata con delega Politiche Agricole e Forestali

Dibattito con le associazioni datoriali e Sindacali.